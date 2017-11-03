"Барселона" - "Севилья", прогноз, прямая онлайн трансляция

04 ноября 2017 21:28

Сегодня вечером в рамках чемпионата Испании по футболу 2017-2018 состоится главный матч 11-го тура Примеры, в котором на стадионе "Камп Ноу" сыграет "Барселона" и "Севилья", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 22:45 по московскому времени.Прогноз. На своем поле "сине-гранатовые" практически всегда являются фаворитами, тем не менее, в противостоянии с "Севильей" не все так однозначно. Конечно есть вероятность победы "Барселоны", но и исключать ничейный результат нельзя.Прямую онлайн видео трансляцию матча чемпионата Испании "Барселона" - "Севилья" можно будет посмотреть бесплатно на странице канала "Сила" https://vk.com/silatv, ее начало запланировано на 22:45 (время московское).Поделиться: