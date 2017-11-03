"Тосно" - "Краснодар", прогноз, прямая онлайн трансляция

04 ноября 2017 15:24

В матче 16-го тура чемпионата России по футбола команда "Тосно" сыграет на своем поле с футбольным клубом "Краснодар", прямая онлайн видео трансляция этой очень интересной встречи начнется в 16:30 по московскому времени.Прогноз. Несмотря на серию неудачных матчей в российской Премьер-лиге, "быки" сегодня все же будут небольшими фаворитами на победу и завоевание важных трех очков. Есть вероятность того, что "Краснодар" обыграет в гостях "Тосно" с разницей в один мяч.Прямую онлайн видео трансляцию матча чемпионата России "Тосно" - "Краснодар" можно будет посмотреть на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало состоится в 16:30 (время московское).Поделиться: