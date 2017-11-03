"Ливерпуль" интересуется трансфером Кейлора Наваса из "Реала Мадрид"

03 ноября 2017 23:32

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" заинтересовался возможностью совершения трансфера голкипера сборной Коста-Рики Кейлора Наваса, который уже несколько лет успешно защищает цвета мадридского "Реала".Сообщается о том, что в стане "мерсисайдцев" рассматривают вариант, при котором они могут подписать опытного стража ворот "королевского клуба". Отмечается, что сам Навас не очень уверенно чувствует себя в составе мадридского "Реала", так как руководство "сливочных" во главе с Флорентино Пересом якобы ищет ему замену, в частности на эту роль рассматривается голкипер сборной Испании и английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа.Поделиться: