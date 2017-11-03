"Реал Мадрид" может выкупить у "Ливерпуля" трансфер Коутиньо

03 ноября 2017 20:16

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" рассматривает вариант того, чтобы выкупить у английской команды "Ливерпуль" трансфер атакующего полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, которым интересуется "Барселона".По информации британской прессы, в стане "королевского клуба" могут попробовать договориться с "мерсисайдцами" по поводу покупки 25-летнего бразильца во время следующего летнего трансферного окна. В связи с этим, многие предполагают, что такое положение дел может вынуть другой испанский клуб "Барселону" попробовать выкупить у "Ливерпуля" Коутиньо уже во время ближайшего зимнего трансферного окна, так как "сине-гранатовые" давно мечтают заполучить этого талантливого футболиста.Поделиться: