"Манчестер Юнайтед" и "Милан" интересуются Дайо Упамекано

30 октября 2017 22:34

Сразу два больших европейских топ клуба "Манчестер Юнайтед" и "Милан" заинтересовались молодым защитником юношеской сборной Франции и немецкой команды "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано.Сообщается о том, что скауты английского клуба следят за выступлениями 19-летнего футболиста, и рассматривают вариант его подписания во время следующих трансферных окон. При этом отмечается то, что "Манчестер Юнайтед" может столкнуться с конкуренций со стороны итальянского "Милана", который также проявляет свой интерес к защитнику немецкой команды, в которую Дайо Упамекано перешел в январе 2017 года за 10 миллионов евро.Поделиться: