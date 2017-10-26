"Реал Мадрид" рассматривает трансфер Левандовски из "Баварии"

26 октября 2017 19:42

Чемпион Испании мадридский футбольный клуб "Реал" рассматривает вариант трансфера нападающего сборной Польши Роберта Левандовски, выступающего на данный момент в составе немецкой команды "Бавария Мюнхен".По информации зарубежных источников, в стане "королевского клуба" планируют следующим летом провести переговоры с представителями "мюнхенцев" по поводу возможного трансфера 29-летнего польского форварда.Отметим то, что на текущий момент в нынешнем сезоне Роберт Левандовски забил за мюнхенскую "Баварию" в девяти матчах чемпионата Германии девять голов. В прошлом сезоне поляк забил в Бундеслиге 30 голов, в 33 сыгранных матчах.Поделиться: