﻿

Данило был бы рад трансферу Месси из "Барселоны" в "Манчестер Сити"

25 октября 2017 17:58
Крайний защитник сборной Бразилии Данило, ранее выступавший в составе мадридского "Реала" заявил о том, что был бы рад трансферу Лионеля Месси из испанской команды "Барселона" в английский клуб "Манчестер Сити".
Данило был бы рад трансферу Месси из "Барселоны" в "Манчестер Сити"

Как заявил в своем интервью бразильский защитник "горожан", емы было бы интересно поиграть в одной команде с таким футболистом, как Лионель Месси.

Напомним, что ранее появлялись сообщения о том, что есть вариант переходя Месси из стана "сине-гранатовых" в "Манчестер Сити", который второй сезон руководит испанский тренер Хосеп Гвардиола, хорошо знакомый с аргентинцем по работе в "Барселоне".
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Сити, Трансферы Барселона
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2016 © BigTransfers.ru