Данило был бы рад трансферу Месси из "Барселоны" в "Манчестер Сити"

25 октября 2017 17:58

Крайний защитник сборной Бразилии Данило, ранее выступавший в составе мадридского "Реала" заявил о том, что был бы рад трансферу Лионеля Месси из испанской команды "Барселона" в английский клуб "Манчестер Сити".Как заявил в своем интервью бразильский защитник "горожан", емы было бы интересно поиграть в одной команде с таким футболистом, как Лионель Месси.Напомним, что ранее появлялись сообщения о том, что есть вариант переходя Месси из стана "сине-гранатовых" в "Манчестер Сити", который второй сезон руководит испанский тренер Хосеп Гвардиола, хорошо знакомый с аргентинцем по работе в "Барселоне".Поделиться: