Данило был бы рад трансферу Месси из "Барселоны" в "Манчестер Сити"
25 октября 2017 17:58Крайний защитник сборной Бразилии Данило, ранее выступавший в составе мадридского "Реала" заявил о том, что был бы рад трансферу Лионеля Месси из испанской команды "Барселона" в английский клуб "Манчестер Сити".
Как заявил в своем интервью бразильский защитник "горожан", емы было бы интересно поиграть в одной команде с таким футболистом, как Лионель Месси.
Напомним, что ранее появлялись сообщения о том, что есть вариант переходя Месси из стана "сине-гранатовых" в "Манчестер Сити", который второй сезон руководит испанский тренер Хосеп Гвардиола, хорошо знакомый с аргентинцем по работе в "Барселоне". Поделиться: