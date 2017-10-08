"Реал Мадрид" может выкупить у "Тоттенхэма" трансфер Кейна

18 октября 2017 20:52

Действующий победитель чемпионата Испании и Лиги чемпионов мадридский футбольный клуб "Реал! может попробовать выкупить у английского "Тоттенхэм Хотспур" трансфер нападающего Гарри Кейна.По информации британских средств массовой информации, в "королевском клубе" проявляют свою заинтересованность в 24-летнем форварде сборной Англии. Сообщается о том, что мадридский "Реал" находится в поисках нового забивного нападающего, и Кейн вполне подходит на эту роль.Напомним, что вчера нападающий "шпор" помог своей команде сыграть вничью с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов на его поле. Встреча завершилась со счетом 1:1.Поделиться: