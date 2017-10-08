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"Реал Мадрид" может выкупить у "Тоттенхэма" трансфер Кейна

18 октября 2017 20:52
Действующий победитель чемпионата Испании и Лиги чемпионов мадридский футбольный клуб "Реал! может попробовать выкупить у английского "Тоттенхэм Хотспур" трансфер нападающего Гарри Кейна.
"Реал Мадрид" может выкупить у "Тоттенхэма" трансфер Кейна

По информации британских средств массовой информации, в "королевском клубе" проявляют свою заинтересованность в 24-летнем форварде сборной Англии. Сообщается о том, что мадридский "Реал" находится в поисках нового забивного нападающего, и Кейн вполне подходит на эту роль.

Напомним, что вчера нападающий "шпор" помог своей команде сыграть вничью с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов на его поле. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид, Трансферы Тоттенхэм Хотспур
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