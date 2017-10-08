"Милан" может арендовать у "Барселоны" Жерара Деулофеу

08 октября 2017 14:38

Итальянский футбольный клуб "Милан" рассматривает возможность аренды во время следующего зимнего трансферного окна нападающего сборной Испании и команды "Барселона" Жерара Деулофеу.Сообщается, что 23-летний футболист очень мало получает игрового времени в составе "сине-гранатовых", и в связи с этим, готов перебраться в стан "россонери", дабы получать игровую практику и иметь шанс поехать на чемпионат мира по футболу в Россию в следующем году.Напомним, что в прошлом сезоне Жерар Деулофеу уже выступал в составе "Милана" на правах аренды, пока "Барселона" не выкупила его трансфер.Поделиться: