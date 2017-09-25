Марко Асенсио продлил контракт с "Реалом Мадрид"

29 сентября 2017 00:17

Молодой атакующий полузащитник сборной Испании Марко Асенсио подписал новое соглашение с действующим победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов мадридским футбольным клубом "Реал".Сообщается о том, что 21-летний футболист поставил свою подпись под новым контрактом, который будет рассчитан до лета 2023 года.Напомним о том, что в нынешнем сезоне Марко Асенсио значительно прибавил, и стал регулярно появляться в составе "королевского клуба", за который уже забил два гола в шести матчах чемпионата Испании. Также Макро отметился двумя голами в ворота "Барселоны" в двух матчах за Суперкубок Испании.Поделиться: