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"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Давидом Де Хеа

25 сентября 2017 14:18
Один из лидеров чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен решить вопрос с продлением контракта с испанским голкипером Давидом Де Хеа, на которого активно претендует мадридский "Реал".
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Давидом Де Хеа

Как сообщается британскими спортивными изданиями, в руководстве "манкунианцев" не сомневаются в том, что голкипер сборной Испании подпишет новое соглашение с их клубом. Отмечается, что нынешний контракт Де Хеа с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2019 года.

Напомним, что Давид Де Хеа давно находится в списке главных трансферных целей для мадридского "Реала", который летом может снова попробовать его подписать.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Реал Мадрид
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