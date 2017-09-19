"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Давидом Де Хеа

25 сентября 2017 14:18

Один из лидеров чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен решить вопрос с продлением контракта с испанским голкипером Давидом Де Хеа, на которого активно претендует мадридский "Реал".Как сообщается британскими спортивными изданиями, в руководстве "манкунианцев" не сомневаются в том, что голкипер сборной Испании подпишет новое соглашение с их клубом. Отмечается, что нынешний контракт Де Хеа с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2019 года.Напомним, что Давид Де Хеа давно находится в списке главных трансферных целей для мадридского "Реала", который летом может снова попробовать его подписать.Поделиться: