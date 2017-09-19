"Реал Мадрид" - "Бетис", прогноз, прямая онлайн трансляция

20 сентября 2017 22:02

Сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится матч пятого тура чемпионата Испании между командами "Реал Мадрид" и "Бетис", прямая онлайн видео трансляция матча начнётся в 23:00 (время московское).Прогноз. "Королевский клуб" несмотря на потери очков в прошедших встречах, в нынешней будет явным фаворитом, и гостей будет не так много шансов на успех и положительный результат.Есть вероятность того, что мадридский "Реал" уверенно обыграет "Бетис" с разницейв несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Реал Мадрид" - "Бетис" будет доступна на странице https://vk.com/silatv, начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.Поделиться: