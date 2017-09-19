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“Барселона” летом пыталась выкупить у “Атлетико” трансфер Гризманна

19 сентября 2017 12:40
Испанская команда “Барселона” во время прошедшего летнего трансферного окна пыталась выкупить у мадридского футбольного клуба “Атлетико” права на нападающего сборной Франции Антуана Гризманна.
“Барселона” летом пыталась выкупить у “Атлетико” трансфер Гризманна

По информации появившейся не так давно в зарубежных спортивных газетах, руководство “сине-гранатовых” пыталось договориться с представителями “матрасников” по поводу трансфера Гризманна. Но “Барселоне” не удалось убедить продать Антуана, за которого каталонская команда предлагала около 140 миллионов евро в качестве отступных.

Отмечается то, что в нынешнем контракте Антуана Гризманна с мадридским клубом сумма отступных прописана в размере 200 миллионов евро.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Барселона, Трансферы Атлетико Мадрид
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