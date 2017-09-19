“Зенит” - “Уфа”, прогноз, прямая онлайн трансляция

18 сентября 2017 18:30

Сегодня в матче чемпионата России по футболу санкт-петербургский клуб “Зенит” сыграет на своем поле против команды “Уфа”, прямая онлайн видео трансляция этого матча начнется в 20:00 (время московское).Прогноз. В этом противостоянии, учитывая текущее состояние команд, “сине-бело-голубые” являются явными фаворитами и претендентами на завоевание трех очков. Есть вероятность того, что “Зенит” выиграет с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России “Зенит” - “Уфа” состоится на общедоступном спортивном телеканале “Матч ТВ”, на встречи запланировано на 20:00 по московскому времени, не пропустите.Поделиться: