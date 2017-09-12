“Реал Мадрид” интересуется Гризманном и Дибалой

12 сентября 2017 12:27

Действующий победитель лиги чемпионов мадридский “Реал” рассматривает несколько кандидатур на усиление своего состава в лини атаки, в списке претендентов находятся французский нападающий “Атлетико” Антуан Гризманн и аргентинский нападающий итальянского “Ювентуса” Пауло Дибала.Как пишут испанские газеты, президент “королевского клуба” Флорентино Перес готов продать нападающего Карима Бензема и атакующего полузащитника Гарета Бэйла, жабы следующим летом иметь возможность профинансировать покупки Гризманна и Дибалы, стоимость которых на текущий момент очень высока.При этом мадридскому “Реалу” предстоит выиграть конкуренцию у других клубов, интересующихся этими нападающими.Поделиться: