“Реал Мадрид” интересуется Гризманном и Дибалой
12 сентября 2017 12:27Действующий победитель лиги чемпионов мадридский “Реал” рассматривает несколько кандидатур на усиление своего состава в лини атаки, в списке претендентов находятся французский нападающий “Атлетико” Антуан Гризманн и аргентинский нападающий итальянского “Ювентуса” Пауло Дибала.
Как пишут испанские газеты, президент “королевского клуба” Флорентино Перес готов продать нападающего Карима Бензема и атакующего полузащитника Гарета Бэйла, жабы следующим летом иметь возможность профинансировать покупки Гризманна и Дибалы, стоимость которых на текущий момент очень высока.
При этом мадридскому “Реалу” предстоит выиграть конкуренцию у других клубов, интересующихся этими нападающими. Поделиться: