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Джеррард рад трансферу Окслейд-Чемберлена из "Арсенала" в "Ливерпуль"

01 сентября 2017 18:17
Бывшая звезда английского футбольного клуба "Ливерпуль" Стивен Джеррард заявил о том, что рад состоявшемуся трансферу атакующего полузащитника сборной Англии Алекса Окслейд-Чемберлена из лондонского "Арсенала".
Джеррард рад трансферу Окслейд-Чемберлена из "Арсенала" в "Ливерпуль"

"Я думаю, что он уже стал фантастическим игроком, и это причина, почему мы потратили 35 миллионов фунтов на него. Я думаю, что он, безусловно, укрепит состав и команду.

Он англичанин, ему 24 года, у него сейчас лучшие годы. Он очень быстрый и захватывающий игрок", - заявил в своем интервью Стивен Джеррард, который также отметил, что очень удивлен этому трансферу, так как "Арсенал" отпустил такого игрока в стан прямого конкурента.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Ливерпуль, Трансферы Арсенал
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