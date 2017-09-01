Франция - Нидерланды (Голландия), прогноз, прямая онлайн трансляция

31 августа 2017 20:25

Сегодня в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 сборная Франции на своем поле сыграет против команды из Голландии, прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 21:45 (время московское).Прогноз. Французы на текущий момент являются фаворитами в этом противостоянии, так как они более сыграны и при этом будут иметь поддержку со стороны переполненных трибун "Стад де Франс". Есть вероятность того, что французская сборная обыграет голландцев с минимальным преимуществом и возглавят свою группу, где пока занимают второе место, уступив первую строчку шведам по дополнительным показателям.Прямая онлайн видео трансляция матча Франция - Голландия состоится на общедоступном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 21:45 по московскому времени.Поделиться: