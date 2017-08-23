"Реал Мадрид" - "Валенсия", прогноз, прямая онлайн трансляция

27 августа 2017 22:03

Сегодня в рамках второго тура чемпионата Испании по футболу 2017/2018 футбольный клуб "Реал Мадрид" сыграет на своем поле против команды "Валенсия", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 23:15 по московскому времени.Прогноз. "Королевский клуб" продолжает штамповать победы, и сегодня на своем поле команда Зинедина Зидана сыграет против сильного соперника. Тем не менее, есть большая вероятность того, что "Реал" уверенно обыграет гостей на "Сантьяго Бернабеу".Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Реал Мадрид" - "Валенсия" будет доступна на странице https://vk.com/silatv, начало трансляции запланировано на 23:15 (время московское).Поделиться: