ЦСКА - Ахмат, прогноз, прямая онлайн трансляция

27 августа 2017 15:52

Сегодня чемпионат России по футболу 2017/2018 продолжится матчем восьмого тура, в котором в Москве сыграют местная команда ЦСКА и грозненский футбольный клуб "Ахмат", прямая онлайн видео трансляция начнется в 17:30 (время московское).Прогноз. В этом противостоянии небольшим фаворитом на победу выглядит армейский клуб, который после успешного попадания на групповой этап Лиги чемпионов находится в отличном настроении. Есть вероятность того, что "красно-синие" выиграют с минимальным преимуществом.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "ЦСКА" - "Ахмат" будет доступна на спортивном канале "Матч ТВ", начало трансляции запланировано на 17:30 по московскому времени.Поделиться: