"Рома" - "Интер", прогноз, прямая онлайн трансляция

26 августа 2017 20:30

Сегодня в рамках второго тура чемпионата Италии по футболу сезона 2017/2018 столичная команда "Рома" сыграет на своем поле против миланского футбольного клуба "Интер", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 21:45 (время московское)Прогноз. Оба сегодняшних соперника выиграли свои матчи в первом туре, и являются одними из главных фаворитов в новом сезоне. Есть вероятность того, что встреча завершится вничью, или победой "нерадзури" с минимальным преимуществом.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Италии "Рома" - "Интер" будет доступна на спортивном канале "Матч ТВ", начало трансляции запланировано на 21:45 по московскому времени.Поделиться: