"Локомотив" - "Урал", прогноз, прямая онлайн трансляция

26 августа 2017 17:24

Сегодня в рамках восьмого тура чемпионата России по футболу 2017/2018 московская команда "Локомотив" сыграет на своем поле против екатеринбургского футбольного клуба "Урал", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 20:00 по московскому времени.Прогноз. В этом матче фаворитом выглядит "Локомотив", команда Юрия Семина набрала хорошую форму и идет на втором месте в турнирной таблице. Гости же немного хуже проводят сезон, и сегодня им будет непросто играть против "железнодорожников", которые вероятно, выиграют на своем поле.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Локомотив" - "Урал" будет доступна на спортивном канале "Матч ТВ", начало трансляции запланировано на 20:00 (время московское).Поделиться: