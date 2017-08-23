"Алавес" - "Барселона", прогноз, прямая онлайн трансляция

26 августа 2017 17:17

Сегодня в рамках второго тура чемпионата Испании по футболу 2017-2018 команда "Барселона" сыграет на выезде против клуба "Алавес", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 19:15 по московскому времени.Прогноз. В этом противостоянии явным фаворитом выглядят "сине-гранатовые", несмотря на неуверенную игру в Суперкубке против "Реала", в этом матче "Барселона" не должна испытать каких либо трудностей. Вероятно, что "каталонцы" обыграют "Алавес" с преуимуществом в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Алавес" - "Барселона" будет доступна на странице https://vk.com/silatv, начало трансляции запланировано на 19:15 (время московское).Поделиться: