"Зенит" - "Утрехт", прогноз, прямая онлайн трансляция
24 августа 2017 18:54Сегодня в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы между российским футбольным клубом "Зенит" и голландской командой "Утрехт", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 20:00 (время московское).
Прогноз. В первом матче в Голландии "сине-бело-голубые" уступили с минимальным счетом, и сегодня им предстоит одержать победу уже на своем поле при переполненных трибунах. Скорее всего "Зенит" выиграет с разницей в несколько мячей, так как у них будет преимущество своего поля о большая мотивация.
Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги Европы "Зенит" - "Утрехт" состоится на общедоступном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Поделиться: