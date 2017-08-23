"Зенит" - "Утрехт", прогноз, прямая онлайн трансляция

24 августа 2017 18:54

Сегодня в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы между российским футбольным клубом "Зенит" и голландской командой "Утрехт", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 20:00 (время московское).Прогноз. В первом матче в Голландии "сине-бело-голубые" уступили с минимальным счетом, и сегодня им предстоит одержать победу уже на своем поле при переполненных трибунах. Скорее всего "Зенит" выиграет с разницей в несколько мячей, так как у них будет преимущество своего поля о большая мотивация.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги Европы "Зенит" - "Утрехт" состоится на общедоступном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 20:00 по московскому времени.Поделиться: