Виллиан из "Челси" может заменить Неймара в "Барселоне"

23 августа 2017 22:48

Может этим летом состояться трансфер опытного бразильского атакующего полузащитника лондонской команды "Челси" Виллиана в испанский футбольный клуб "Барселона", который в нем заинтересован.Как пишут зарубежные средства массовой информации, в стане "каталонцев" Виллиана рассматривают как потенциальную замену ушедшему в французский клуб "Пари Сен-Жермен" нападающего Неймара. Отмечается, что игрок челси может отлично усилить атакующую игру "Барселоны" на левом фланге.Напомним, что этим летом Неймар ушел из "Барселоны" в "ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро, чем вызвал множество разговоров на трансферном рынке в Европе.Поделиться: