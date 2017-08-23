ЦСКА -"Янг Бойз", прогноз, прямая онлайн трансляция

23 августа 2017 20:33

Сегодня российская команда ЦСКА Москва сыграет на своем поле в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против швейцарского футбольного клуба "Янг Бойз", прямая онлайн видео трансляция начнется в 21:45 (время московское).Прогноз. В первой встрече "армейцам" удалось одержать победу с минимальным счетом благодаря автоголу соперника на последних минутах. Сегодня есть вероятность того, что ЦСКА снова победит, но уже благодаря забитым голам своих футболистов.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов ЦСКА Москва - "Янг Бойз" состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 21:45 по московскому времени.Поделиться: