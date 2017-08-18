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"Манчестер Юнайтед" может снова подписать Златана Ибрагимовича

18 августа 2017 13:10
Победитель Лиги Европы английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность снова подписать контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
"Манчестер Юнайтед" может снова подписать Златана Ибрагимовича

На текущий момент Ибрагимович находится в статусе свободного агента и постепенно восстанавливается от полученного еще в прошлом сезоне повреждения. Как сообщается британскими спортивными газетами, руководство "манкунианцев" готов предложить 35-летнему форварду контракт на текущий сезон, при этом рассматривается вариант того, что после завершения своей игровой карьеры, Ибрагимович сможет занять один из спортивных постов в руководстве англий ского клуба.

Напомним, что ранее Златан отказался от предложения футбольного клуба из МЛС.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед
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