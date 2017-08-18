"Манчестер Юнайтед" может снова подписать Златана Ибрагимовича

18 августа 2017 13:10

Победитель Лиги Европы английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность снова подписать контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.На текущий момент Ибрагимович находится в статусе свободного агента и постепенно восстанавливается от полученного еще в прошлом сезоне повреждения. Как сообщается британскими спортивными газетами, руководство "манкунианцев" готов предложить 35-летнему форварду контракт на текущий сезон, при этом рассматривается вариант того, что после завершения своей игровой карьеры, Ибрагимович сможет занять один из спортивных постов в руководстве англий ского клуба.Напомним, что ранее Златан отказался от предложения футбольного клуба из МЛС.Поделиться: