Рамос надеется на трансфер Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ"

30 июля 2017 11:58

Центральный защитник сборной Испании и мадридского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос надеется на то, что этим летом состоится трансфер бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен".Как заявил после товарищеского матча между "Реалом" и "Барселоной" Рамос, если Неймар уйдет из стана "сине-гранатовых", у его команды будет меньше проблем в чемпионате."Я не знаю, каждый волен выбирать свое будущее. Я надеюсь, что он уйдет. Было бы меньше проблем для нас. Я поменялся футболками с ним, и я надеюсь, что она последняя из "Барселоны", - сказал Серхио Рамос по поводу Неймара.Поделиться: