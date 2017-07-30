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Рамос надеется на трансфер Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ"

30 июля 2017 11:58
Центральный защитник сборной Испании и мадридского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос надеется на то, что этим летом состоится трансфер бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен".
Рамос надеется на трансфер Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ"

Как заявил после товарищеского матча между "Реалом" и "Барселоной" Рамос, если Неймар уйдет из стана "сине-гранатовых", у его команды будет меньше проблем в чемпионате.

"Я не знаю, каждый волен выбирать свое будущее. Я надеюсь, что он уйдет. Было бы меньше проблем для нас. Я поменялся футболками с ним, и я надеюсь, что она последняя из "Барселоны", - сказал Серхио Рамос по поводу Неймара.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Барселона, Трансферы ПСЖ
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