Может состояться трансфер Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ"

22 июля 2017 13:36

Нападающий сборной Бразилии Неймар может в ближайшее время во время текущего трансферного окна перейти из испанской команды "Барселона" в французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".Как сообщается зарубежными спортивными газетами, "парижане" смогли договориться с самим игроком по поводу трансфера, за который "ПСЖ" придется заплатить "сине-гранатовым" 222 миллиона евро, которые прописаны в контракте бразильца в качестве отступных. При этом отмечается, что в случае перехода в стан "Пари Сен-Жермен", Неймар значительно улучшить свои финансовые возможности, так как его заработная плата в год может составить около 30 миллионов евро.Поделиться: