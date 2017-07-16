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Трансферные новости "Реал Мадрид" за сегодня

16 июля 2017 12:21
Мадридский футбольный клуб "Реал Мадрид" рассматривает вариант продажи валлийского атакующего полузащитника Гарета Бэйла, для того, чтобы выручить деньги на трансфер молодого нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.
Трансферные новости "Реал Мадрид" за сегодня

Также сообщается о том, что "Манчестер Юнайтед" готов обсудить трансфер своего вратаря Давида Де Хеа, если "королевский клуб" включит в сделку немецкого полузащитника Тони Крооса.

Еще одной новостью является то, что "манкунианцам" не удалось договориться с "Реалом" по поводу покупки нападающего Альваро Мораты, которого Жозе Моуринью хотел видеть в составе "МЮ".

Есть вероятность перехода Данило в "Челси", о чем сообщается британскими газетами.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид, Трансферы Манчестер Юнайтед
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