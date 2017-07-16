Трансферные новости "Реал Мадрид" за сегодня

16 июля 2017 12:21

Мадридский футбольный клуб "Реал Мадрид" рассматривает вариант продажи валлийского атакующего полузащитника Гарета Бэйла, для того, чтобы выручить деньги на трансфер молодого нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.Также сообщается о том, что "Манчестер Юнайтед" готов обсудить трансфер своего вратаря Давида Де Хеа, если "королевский клуб" включит в сделку немецкого полузащитника Тони Крооса.Еще одной новостью является то, что "манкунианцам" не удалось договориться с "Реалом" по поводу покупки нападающего Альваро Мораты, которого Жозе Моуринью хотел видеть в составе "МЮ".Есть вероятность перехода Данило в "Челси", о чем сообщается британскими газетами.Поделиться: