"СКА-Хабаровск" - "Зенит", прогноз, прямая онлайн трансляция

16 июля 2017 09:27

Сегодня в матче первого тура чемпионата России по футболу сезона 2017/2018 санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" сыграет на выезде против хабаровской команды "СКА-Хабаровск", прямая онлайн видео трансляция начнется в 11:00 (время московское).Прогноз. "Сине-бело-голубые" являются явными фаворитами в этом противостоянии, и это несмотря на то, что они будут играть в гостях. Опыт команды Роберто Манчини и уровень футболистов "Зенита" дают возможность предположить, что победа будет за гостями.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "СКА-Хабаровск" - "Зенит" будет доступна на канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 11:00 по московскому времени.Поделиться: