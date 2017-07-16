Состоялся трансфер Дани Алвеса из "Ювентуса" в "ПСЖ"

12 июля 2017 17:52

Официально состоялся футбольный трансфер опытного крайнего бразильского защитника Дани Алвеса их итальянской команды "Ювентус" в французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".Отмечается то, что 34-летний бразильский футболист перебрался в стан "парижан" совершенно бесплатно, так как его соглашение с туринской командой закончилось этим летом. По данным зарубежных спортивных газет, Дани Алвес будет зарабатывать в стане "ПСЖ" около 250 тысяч евро в неделю.Отмечается то, что бразильским защитником также интересовался английский футбольный клуб "Манчестер Сити", который хотел подписать Дани Алвеса во время текущего летнего трансферного окна.Поделиться: