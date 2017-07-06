"Манчестер Юнайтед" договорился с "Эвертоном" по трансферу Ромелу Лукаку

08 июля 2017 11:44

Действующий победитель Лиги Европы английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" договорился с ливерпульской командой "Эвертон" по поводу трансфера нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку.Как сообщается спортивными британскими газетами, 24-летний форвард в следующем сезоне воссоединится с португальским наставником "МЮ" Жозе Моуринью, с которым ранее уже работал в лондонском "Челси". По информации источников, "манкунианцы" договорились с "ирисками" о переходе Лукаку за 75 миллионов фунтов стерлингов.Отметим то, что в прошлом сезоне Ромелу Лукаку забил за "Эвертон" 25 голов в чемпионате Англии, сыграв в 37 матчах Премьер-лиги.Поделиться: