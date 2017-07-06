Состоялся трансфер Ляказетта из "Лиона" в "Арсенал"

06 июля 2017 12:15

Состоялся громкий трансфер лета 2017 года, нападающий сборной Франции Александр Ляказетт перешел из команды "Лион" в английский футбольный клуб "Арсенал", усилив его атакующую линию.26-летний форвард подписал с "канонирами" пятилетний контракт, за его трансфер лондонский клуб заплатил 46 миллионов фунтов стерлингов, что стало для "Арсенала" клубным рекордом.Отметим, что Александр Ляказетт забивает каждый сезон более 25 голов, чем и привлек внимание главного тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера. В прошедшем розыгрыше чемпионата Франции сезона 2016/2017 новичок английской команды забил 28 голов в 30 сыгранных матчах.Поделиться: