"Манчестер Юнайтед" может выкупить у "Реала Мадрид" трансфер Ковачича

02 июля 2017 13:44

Победитель Лиги Европы английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересовался возможностью выкупить у испанского клуба "Реал Мадрид" трансфер полузащитника сборной Хорватии Матео Ковачича.Как сообщают британские спортивные газеты, тренерский штаб "манкунианцев" во главе с португальским наставником Жозе Моуринью, заинтересован в 23-летнем хорвате, который не так часто получает игровое время в составе "королевского клуба".Отмечается то, что Матео Ковачич также находится в сфере трансферных интересов французской команды "Пари Сен-Жермен", которая может составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за подписание молодого хорватского полузащитника мадридского "Реала".Поделиться: