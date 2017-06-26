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"Манчестер Юнайтед" может выкупить у "Реала Мадрид" трансфер Ковачича

02 июля 2017 13:44
Победитель Лиги Европы английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересовался возможностью выкупить у испанского клуба "Реал Мадрид" трансфер полузащитника сборной Хорватии Матео Ковачича.
"Манчестер Юнайтед" может выкупить у "Реала Мадрид" трансфер Ковачича

Как сообщают британские спортивные газеты, тренерский штаб "манкунианцев" во главе с португальским наставником Жозе Моуринью, заинтересован в 23-летнем хорвате, который не так часто получает игровое время в составе "королевского клуба".

Отмечается то, что Матео Ковачич также находится в сфере трансферных интересов французской команды "Пари Сен-Жермен", которая может составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за подписание молодого хорватского полузащитника мадридского "Реала".
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Реал Мадрид
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