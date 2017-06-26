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Португалия - Мексика, прогноз, прямая онлайн трансляция

02 июля 2017 13:32
Сегодня на завершившемся Кубке Конфедераций сборная Португалии сыграет за третье место со сборной Мексики, прямая онлайн видео трансляция этого матча состоится в 15:00 по московскому времени.
Португалия - Мексика, прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. Явного фаворита в этом противостоянии определить достаточно непросто, тем более, что шансы команд уравнивает то, что в составе Португалии не будет играть ее лучший футболист Криштиану Роналду. Тем не менее, есть вероятность, что португальцы обыграют мексиканцев с минимальным преимуществом.

Прямая онлайн видео трансляция матча Португалия - Мексика состоится на спортивном канале "Матч ТВ", ее начало в 15:00 (время московское).
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