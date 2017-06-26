Португалия - Мексика, прогноз, прямая онлайн трансляция

02 июля 2017 13:32

Сегодня на завершившемся Кубке Конфедераций сборная Португалии сыграет за третье место со сборной Мексики, прямая онлайн видео трансляция этого матча состоится в 15:00 по московскому времени.Прогноз. Явного фаворита в этом противостоянии определить достаточно непросто, тем более, что шансы команд уравнивает то, что в составе Португалии не будет играть ее лучший футболист Криштиану Роналду. Тем не менее, есть вероятность, что португальцы обыграют мексиканцев с минимальным преимуществом.Прямая онлайн видео трансляция матча Португалия - Мексика состоится на спортивном канале "Матч ТВ", ее начало в 15:00 (время московское).Поделиться: