Трансферы "Реал Мадрид": Мбаппе из "ПСЖ", Хамес в "Манчестер Юнайтед"

26 июня 2017 15:43

Последние трансферные новости мадридского футбольного клуба Реал": из французского "Пари Сен-Жермен" может перейти Килиан Мбаппе, колумбийский атакующий полузащитник Хамес Родригес может уйти в "английский "Манчестер Юнайтед".По информации зарубежных источников, президент "королевского клуба" Флорентино Перес практически договорился по поводу трансфера Мбаппе, и он может перейти летом в стан "Реала".Также сообщается, что Хамес Родригес может перебраться из мадридского "Реала" в "Манчестер Юнайтед", который в нем заинтересован. Данный трансфер может стоить около 70 миллионов евро, по информации источников это минимальная сумма, за которую "сливочные" готовы отпустить колумбийца.Поделиться: