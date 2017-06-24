Чили - Австралия, прогноз, прямая онлайн трансляция

25 июня 2017 17:06

Сегодня в рамках третьего тура группового этапа Кубка Конфедерация в Москве сыграют сборные Чили и Австралии, прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 18:00 (время московское).Прогноз. Явным фаворитом и главным претендентом на победу в этом противостоянии являются чилийские футболисты, они более сыгранные, и имеют более высокий уровень. Вероятно, что сборная Чили уверенно обыграет австралийцев и выйдет из группы в полуфинал турнира.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Конфедераций Чили - Австралия будет доступна на спортивном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 18:00 по московскому времени.Поделиться: