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Чили - Австралия, прогноз, прямая онлайн трансляция

25 июня 2017 17:06
Сегодня в рамках третьего тура группового этапа Кубка Конфедерация в Москве сыграют сборные Чили и Австралии, прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 18:00 (время московское).

Прогноз. Явным фаворитом и главным претендентом на победу в этом противостоянии являются чилийские футболисты, они более сыгранные, и имеют более высокий уровень. Вероятно, что сборная Чили уверенно обыграет австралийцев и выйдет из группы в полуфинал турнира.

Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Конфедераций Чили - Австралия будет доступна на спортивном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 18:00 по московскому времени.
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