Германия - Камерун, прогноз, прямая онлайн трансляция

25 июня 2017 17:02

Сегодня на проходящем в России Кубке Конфедераций на сочинском стадионе "Фишт" сыграют сборные Германии и Камеруна, прямая онлайн видео трансляция этого очень интересного матча начнется в 18:00 по московскому времени.Прогноз. В этой встрече несмотря на обновленный состав, чемпионы мира выглядят фаворитами, хотя и не явными, так как много молодых футболистов, не имеющих большого опыта выступления в национальной команде. Тем не менее, есть вероятность, что немцы обыграют сборную Камеруна.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Конфедераций Германия - Камерун состоится на "Первом Канале", ее начало запланировано на 18:00 по московскому времени.Поделиться: