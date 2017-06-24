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Германия - Камерун, прогноз, прямая онлайн трансляция

25 июня 2017 17:02
Сегодня на проходящем в России Кубке Конфедераций на сочинском стадионе "Фишт" сыграют сборные Германии и Камеруна, прямая онлайн видео трансляция этого очень интересного матча начнется в 18:00 по московскому времени.
Германия - Камерун, прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. В этой встрече несмотря на обновленный состав, чемпионы мира выглядят фаворитами, хотя и не явными, так как много молодых футболистов, не имеющих большого опыта выступления в национальной команде. Тем не менее, есть вероятность, что немцы обыграют сборную Камеруна.

Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Конфедераций Германия - Камерун состоится на "Первом Канале", ее начало запланировано на 18:00 по московскому времени.
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