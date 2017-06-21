"Манчестер Юнайтед" может выкупить у "Баварии" трансфер Ренату Саншеша

24 июня 2017 17:18

Действующий победитель Лиги Европы английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант подписания трансфера молодого атакующего полузащитника мюнхенской "Баварии" Ренату Саншеша.По сообщениям британских спортивных газет, тренерский штаб "манкунианцев" во главе с Жозе Моуринью хотел бы видеть 19-летнего игрока сборной Португалии в составе "МЮ" в новом сезоне. Отмечается то, что после не очень удачного сезона в составе немецкого клуба, трансферная стоимость Саншеша может теперь составить около 23 миллионов евро, что гораздо меньше того, сколько за него заплатила мюнхенская "Бавария" португальской "Бенфике" в прошлом году.Поделиться: