Мексика - Россия, прогноз, прямая онлайн трансляция

24 июня 2017 16:58

Сегодня на Кубке Конфедераций состоится очень интересный матч в третьем туре группового этапа турнира, на поле выйдут сборная России и сборная Мексики, прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:00 (время московское).Прогноз. Явного фаворита в этом противостоянии нет, несмотря на то, что на текущий момент сборная Мексики показывает достаточно хороший футбол высокого качества, на стороне сборной России будет большая поддержка родных трибун, что может помочь достичь нужного результата. Есть вероятность того, что российские футболисты выиграют с разницей в один мяч.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Конфедераций Мексика - Россия состоится на "Первом Канале" и на "Матч ТВ", ее начало запланировано на 18:00 по московскому времени.Поделиться: