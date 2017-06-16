"ПСЖ" может предложить "Реалу" за трансфер Криштиану Роналду 150 млн

21 июня 2017 12:10

Французская команда "Пари Сен-Жермен" готова этим летом попробовать выкупить у испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" трансфер лидера сборной Португалии Криштиану Роналду за рекордную сумму.По информации зарубежных источников, в частности французских газет, сообщается о том, что "парижане" готовы предложить "королевскому клубу за лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов до 150 миллионов евро.Напомним, что из-за обвинения в неуплате налогов в Испании, Криштиану Роналду задумался о смене команды этим летом.На текущий момент Роналду выступает на Кубке Конфедераций в России в составе сборной Португалии.Поделиться: