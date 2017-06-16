Криштиану Роналду просит "Реал Мадрид" выставить его на трансфер

16 июня 2017 12:43

Лидер сборной Португалии атакующий полузащитник Криштиану Роналду просит руководство испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" выставить его на трансфер, так как он хочет сменить команду этим летом из-за обвинения в неуплате налогов.Как сообщается португальскими и испанскими газетами, из-за того, что Роналду выдвинули обвинения в неуплате налогов на сумму 14 миллионов евро, он решил уйти из "королевского клуба", о чем уже сообщил президенту "Реала" Флорентино Пересу. При этом отмечается, что руководство испанского клуба надеется, что ситуация разрешится и Роналду продолжит свои выступления в мадридского "Реале".Поделиться: