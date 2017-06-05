Китайский клуб готов выкупить у "Реала Мадрид" трансфер Роналду за 200 млн

09 июня 2017 10:15

Один из представителей чемпионата Китая готов попробовать выкупить испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" трансфер лучшего игрока планету португальца Криштиану Роналду за рекордные 200 миллионов евро.Как сообщается испанской спортивной прессой, именно столько китайский клуб готов предложить "сливочным" за лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов. При этом отмечается то, что самому португальскому футболисту готовы платить около 120 миллионов евро в год. Напомним, что нынешний контракт Криштиану Роналду с мадридским "Реалом" рассчитан до лета 20121 года.В нынешнем сезоне Роналду помог "Реалу" выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов.Поделиться: