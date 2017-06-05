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Китайский клуб готов выкупить у "Реала Мадрид" трансфер Роналду за 200 млн

09 июня 2017 10:15
Один из представителей чемпионата Китая готов попробовать выкупить испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" трансфер лучшего игрока планету португальца Криштиану Роналду за рекордные 200 миллионов евро.
Китайский клуб готов выкупить у "Реала Мадрид" трансфер Роналду за 200 млн

Как сообщается испанской спортивной прессой, именно столько китайский клуб готов предложить "сливочным" за лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов. При этом отмечается то, что самому португальскому футболисту готовы платить около 120 миллионов евро в год. Напомним, что нынешний контракт Криштиану Роналду с мадридским "Реалом" рассчитан до лета 20121 года.

В нынешнем сезоне Роналду помог "Реалу" выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид
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