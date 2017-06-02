Азар не против возможного трансфера из "Челси" в "Реал Мадрид"

05 июня 2017 16:11

Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар не против того, чтобы во время летнего трансферного окна перебраться из лондонской команды "Челси" в стан мадридского футбольного клуба "Реал"."Конечно, я рассмотрел бы предложение "Реала". Я заинтересован в том, чтобы выигрывать трофеи. Это было бы здорово, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Но у "Челси" также цель в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Честно говоря, я не знаю, что будет. Я знаю только то, что у меня еще есть контракт с "Челси" в течение трех сезонов, и что мы только что провели удивительный сезон 2016-17. Мы хотим продолжать идти по этому пути", - сказал Азар в своем интервью.Поделиться: