"Арсенал" может выкупить у "Монако" трансфер Килиана Мбаппе

02 июня 2017 08:03

Победитель Кубка Англии лондонский футбольный клуб "Арсенал" заинтересован юным нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе, который успешно выступил в нынешнем сезоне в составе чемпионов Лиги 1 команды "Монако".Сообщается о том, что тренерский штаб "канониров" во главе с Арсеном Венгером был бы не против того, что подписать для следующего сезона 18-летнего форварда, который своей результативной игрой привлек внимание лучших клубов Европы. Сообщается о том, что "Арсенал" может предложить "Монако" за трансфер Мбаппе около 100 миллионов евро.В прошедшем розыгрыше чемпионата Франции Килиан Мбаппе забил 15 голов в 29 матчах.Поделиться: