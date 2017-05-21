"Аякс" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

24 мая 2017 20:39

Сегодня состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют нидерландская команда "Аякс" и английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", прямая онлайн видео трансляция этой игры начнется в 21:45 (время московское).Прогноз. До финала в таком турнире слабые команды не добираются, тем не менее, у "манкунианцев" будет преимущество в опыте, уровне игроков и тренера. Есть вероятность того, что "Манчестер Юнайтед" уверенно обыграет "Аякс" с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция финального матча Лиги Европы "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 21:45 по московскому времени.Поделиться: