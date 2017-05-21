"Манчестер Юнайтед" может выкупить у "Челси" трансфер Матича

21 мая 2017 19:11

Финалист нынешнего розыгрыша Лиги Европы английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в опытном сербском полузащитнике Неманья Матиче, который выступает в составе лондонской команды "Челси".По информации британской спортивной прессы, главный тренер "манкунианцев" португальский специалист Жозе Моуринью хочет, чтобы в следующем сезоне в составе его нынешней команды выступал Матич, с которым он очень хорошо знаком по совместной работе в стане "аристократов", с которым несколько раз становился чемпионом.Отмечается то, что действующий контракт Неманьи Матича с лондонской командой "Челси" рассчитан до июня 2019 года.Поделиться: