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"Манчестер Юнайтед" может выкупить у "Челси" трансфер Матича

21 мая 2017 19:11
Финалист нынешнего розыгрыша Лиги Европы английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в опытном сербском полузащитнике Неманья Матиче, который выступает в составе лондонской команды "Челси".
"Манчестер Юнайтед" может выкупить у "Челси" трансфер Матича

По информации британской спортивной прессы, главный тренер "манкунианцев" португальский специалист Жозе Моуринью хочет, чтобы в следующем сезоне в составе его нынешней команды выступал Матич, с которым он очень хорошо знаком по совместной работе в стане "аристократов", с которым несколько раз становился чемпионом.

Отмечается то, что действующий контракт Неманьи Матича с лондонской командой "Челси" рассчитан до июня 2019 года.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Челси
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