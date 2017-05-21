"Локомотив" - "Зенит", прогноз, прямая онлайн трансляция

21 мая 2017 13:44

Сегодня в 30-м туре чемпионата России по футболу в Москве местный клуб "Локомотив" сыграет с санкт-петербургской командой "Зенит", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 15:00 (время московское).Прогноз. "Зенит" ведет борьбу за вторую строчку в турнирной таблице, которая позволит "сине-бело-голубым" сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. А "Локомотив" не имеет турнирной мотивации, так как уже обеспечил себе место в Лиге Европы, а выше не подняться. Вероятно, что "Зенит" выиграет и завоюет три очка.Прямая онлайн видео трансляция матч чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" будет доступна на спортивном канале "Матч ТВ", ее начало состоится в 15:00 по московскому времени.Поделиться: