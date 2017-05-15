"Реал Мадрид" может выкупить у "Ювентуса" трансфер Бонуччи

15 мая 2017 21:29

Испанский футбольный топ-клуб "Реал Мадрид" заинтересовался опытным защитником сборной Италии Леонардо Бонуччи, который уже много лет успешно выступает в составе туринской команды "Ювентус".Сообщается о том, что руководство "сливочных" во главе с президентом клуба Флорентино Пересом рассматривает вариант трансфера 30-летнего игрока "старой синьоры" во время ближайшего летнего перерыва между сезонами. Ранее сообщалось о том, что Бонуччи также интерес нескольким большим европейским командам, среди них назывались английские "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".Отмечается, что трансферная стоимость защитника "Ювентуса" может составить около 50 миллионов евро.Поделиться: