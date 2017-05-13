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"Манчестер Юнайтед" готов подписать трансфер Хамеса Родригеса из "Реала"

13 мая 2017 18:57
Один из лидеров английского футбола команда "Манчестер Юнайтед" готова попробовать во время предстоящего летнего трансферного окна подписать атакующего полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса, выступающего в составе испанского "Реала Мадрид".
"Манчестер Юнайтед" готов подписать трансфер Хамеса Родригеса из "Реала"

По данным британских спортивных источников, тренерский штаб "манкунианцев" заинтересован в колумбийском игроке "королевского клуба", и хотел бы видеть его в своем составе в следующем сезоне.

Отмечается то, что из-за малого количества игрового времени в составе команды Зинедина Зидана в нынешнем сезоне, Хамес Родригес может рассмотреть вариант своего перехода в английский клуб "Манчестер Юнайтед", если поступит такое предложение.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Реал Мадрид
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