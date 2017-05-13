"Манчестер Юнайтед" готов подписать трансфер Хамеса Родригеса из "Реала"

13 мая 2017 18:57

Один из лидеров английского футбола команда "Манчестер Юнайтед" готова попробовать во время предстоящего летнего трансферного окна подписать атакующего полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса, выступающего в составе испанского "Реала Мадрид".По данным британских спортивных источников, тренерский штаб "манкунианцев" заинтересован в колумбийском игроке "королевского клуба", и хотел бы видеть его в своем составе в следующем сезоне.Отмечается то, что из-за малого количества игрового времени в составе команды Зинедина Зидана в нынешнем сезоне, Хамес Родригес может рассмотреть вариант своего перехода в английский клуб "Манчестер Юнайтед", если поступит такое предложение.Поделиться: